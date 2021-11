Чалханоглу потролив уболівальників Мілана після голу за Інтер у дербі

Колишній півзахисник Мілана Хакан Чалханоглу, який нині виступає за Інтер, скористався можливістю, щоб дозволити вболівальникам своєї колишньої команди під час дербі.

Дві міланські команди зустрілися на Сан Сіро в рамках 12-го туру італійської Серії А. На початку поєдинку хавбек россонері Франк Кессі порушив правила у своєму штрафному майданчику на Чалханоглу, через що був призначений пенальті.

Виконувати одинадцятиметровий удар взявся сам потерпілий та вивів свою команду вперед. Вболівальники Мілана, які не забули перехід гравця в стан принципового суперника, звісно, ​​освистали гравця, але той не залишився у боргу. Турецький півзахисник вирішив потролити фанатів і після святкування з командою повернувся до трибун і приклав долоні обох рук до вух, натякаючи, що не чує хейтерів.

Hakan Çalhanoğlu celebrated like this after scoring against his former side in the Milan derby. pic.twitter.com/8cvKxf61JP