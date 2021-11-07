Мілан зіграв в нічию з Інтером, Венеція здобула перемогу над Ромою. Результати 12 туру Серії А

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Венеція мінімально переграла Рому в 12 турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
12 тур, 7 листопада
Венеція - Рома 3:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 3 Кальдара, 1:1 - 43 Шомуродов, 1:2 - 45+2 Абрахам, 2:2 - 65 Араму(П), 3:2 - 74 Окереке
Сампдорія - Болонья 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Сванберг, 1:1 - 77 Торсбю, 1:2 - 78 Арнаутович
Удінезе - Сассуоло 2:3 (2:2)
Голи: 1:0 - 8 Делофеу, 1:1 - 15 Берарді, 1:2 - 28 Фарттезі, 2:2 - 39 Фарттезі (АГ), 2:3 - 51 Бето.
Лаціо – Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Іммобіле, 2:0 - 36 Педро, 3:0 - 69 Альберто
Наполі – Верона 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Сімеоне, 1:1 - 18 Ді Лоренцо
Мілан - Інтер 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Чалханоглу, 1:1 - 17 Де Врей