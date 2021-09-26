Шахтар 25 вересня приймав Верес у рамках УПЛ. Гравець гостей Сергій Панасенко палко виконав гімн України.

Юрій Вірт довірив місце у стартовому складі Вереса Сергію Панасенку. Футболіст відзначився ще до початку зустрічі з Шахтарем. Півзахисник палко виконав гімн України у Києві на НСК Олімпійський. Такий спів викликав стриману посмішку на обличчі Шестакова, який стояв поруч із партнером по команді.

У Вересі коротко та лаконічно підписали ролик: "Якщо виконувати гімн України, то тільки як Сергій Панасенко".

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