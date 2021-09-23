Колишній одноклубник Маліновського грубо обрізався біля власних воріт

Джерело - Чемпіон.

У матчі п'ятого туру Бельгійської Ліги Жупіле Антверпен приймав Генк. Господарі впевнено вели в рахунку (3:1), але, схоже, захисникові гостей Джону Лукумі така перевага здалася не надто переконливою, тому він вирішив допомогти суперникам.

Лукумі виконував пас на свого голкіпера, але той не встиг до м'яча. Круглого перехопив гравець Антверпена Мбвана Самата та віддав передачу на порожні ворота Міхаелеві Фраю:

Додамо, що матч завершився із результатом 4:2 на користь Антверпена.

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