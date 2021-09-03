Ващук про збірну України: Кожен грав сам за себе, а програла вся команда

Джерело - vZbirna.

Збірна України зіграла внічию у матчі проти Казахстану, чим значно ускладнила собі завдання виходу на Чемпіонат світу-2022. Ексфутболісти національної команди, які переглядали матч у спільній компанії, відразу після гри поділилися своїми враженнями про поєдинок.

Зокрема, В'ячеслав Шевчук сказав наступне:

"Що далі? Життя продовжується: хлопцям потрібно об'єднатися і ми також повинні їх підтримати. Сьогодні гравці віддали дуже багато сил, а впершому таймі взагалі могли закривати цей матч. У другому ж таймі Матвієнко та Соболь мали стовідсоткові моменти... Потрібно забивати, але фортуна від нас відвернулася. В кінці не вистачило концентрації - це найважливіше у футболі.

На позиції нападника проблем у нас не було. Яремчук пішов з поля - Ярмоленко чудово асистував Соболю та Матвієнкові. Проблема в реалізації та в нашій майстерності, холоднокровності. Створили дуже багато моментів і мали вигравати цю гру. Мінімальні шанси на вихід з групи залишаються.

Втрата Зінченка на Францію? Олександр - один із ключових гравців, але незамінних немає. Степаненко, Шапаренко, Буяльський - у нас хороша обойма.

Як на мене, проти Казахстану ми вже бачили збірну саме Петракова. В грі України стало більше вертикальності, флангової гри та агресивності. Три центральних захисники - також модель Олександра Васильовича. Новий наставник вніс свої корективи.

Помилки П'ятова при голах? Андрій діяв правильно в тих моментах, удари були надто складні. На Францію багато змін у складі не очікую. Гадаю, буде дві-три, але не більше".

Натомість Владислав Ващук зазначив:

"Я думав, що гра завершиться з рахунком 1:0 з голом Яремчука. В принципі, перший тайм я вгадав (сміється).

У мене враження, що або багато хто з гравців не зрозумів, чого від них вимагають, або гра пішла якось за інерцією. Були розриви: в атаці ми почувалися впевнено, в обороні - ні. Тобто команда не грає в обороні. Взагалі. Немає лідера захисту, який буде вибудовувати цей захист. Буде оборона - буде легше грати й іншим ланкам. Називають винним Караваєва, а насправді винен увесь захист. Чому Караваєва ніхто не підстрахував? Забарний та Матвієнко не впоралися. Кожен грає за себе, а програє команда.

В кінцівці потрібно було просто оборонятися, нічого соромного тут абсолютно немає. Цей результат треба забути, щоб на Францію вийти зі свіжими головами".

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