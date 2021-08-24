Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку

Джерело - Чемпіон.

Кумедний епізод трапився під час урочистої промови Володимира Зеленського на честь 30-річниці Незалежності України.

"Рівненщина подарувала нам 1-го президента України, Чернігівщина - 2-го, Сумщина - 3-го. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова ... І Сергія Бубку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час урочистостей Зеленський нагородив Андрія Шевченка державною нагородою.

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