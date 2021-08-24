Зеленський нагородив Шевченка орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня

Екснаставник збірної України в черговий раз отримав визнання від держави

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня, який отримав з рук Президента України Володимира Зеленського.

"Дуже дякую за підтримку, за все. Ми ще побачимось. Вдалої поїздки до Америки", - сказав Шевченко Зеленському.

Нагадаємо, Шевченко очолював національну команду в 2016-2021 роках. Під його керівництвом наша збірна вийшла до фінальної частини Євро-2020, де дійшла до чвертьфіналу, потрапивши до вісімки кращих.

Раніше, Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка.