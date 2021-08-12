Гравці збірної України чуттєво попрощалися з Шевченком

Андрій Шевченко покидає посаду головного тренера збірної України. І УАФ якраз в цей період якраз вирішує хто ж очолить команду.

Гравці "жовто-синіх" записали зворушливе прощальне послання для Шевченка, який тренував команду з 2016 року і вивів її в 1/4 фіналу Євро-2020.

Так, голкіпер Георгій Бущан подякував Шевченку за довіру і наданий йому шанс, а півзахисник Олександр Зубков подякував за здійснення його мрії - зіграти за національну команду.

Також в ролику слова подяки і підтримки висловили захисники Євген Макаренко та Едуард Соболь.

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