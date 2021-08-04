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Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку

Сьогодні 11:42 Valeriy Ruchka 963 0
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку

Джерело - Чемпiон.

Надзвичайно кмітливим виявився іранський борець греко-римського стилю Мухаммадалі Гираеі.

У чвертьфінальному поєдинку на Олімпійських іграх в Токіо програючи з рахунком 3:5 на останніх секундах хорвату Божо Старчевичу, Гираеі, який виступає у ваговій категорії до 77 кг, зважився на відчайдушний прийом - він підстрибнув у повітря, зробив у стрибку захоплення і, перестрибнувши через голову суперника, посадив того на настил. Набрані в атаці 2 очка в підсумку принесли Мухаммадалі перемогу - 5:5 (3:1).

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