 Картонне ліжко, шафа та кондиціонер. Кімната Світоліної на Олімпійських іграх. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Картонне ліжко, шафа та кондиціонер. Кімната Світоліної на Олімпійських іграх

Сьогодні 12:33 Valeriy Ruchka 61 0
Картонне ліжко, шафа та кондиціонер. Кімната Світоліної на Олімпійських іграх

Український бізнесмен Юрій Сапронов поділився фотографіями кімнати Еліни Світоліної і подробицями проживання української тенісистки в олімпійському селищі Токіо.

"Ліжко картонне, з переробленого матеріалу. У кімнаті два ліжка, дві шафки, великий стіл, маленька ванна кімната, балкон, кондиціонер (на вулиці +35 і висока вологість).

Тести на коронавірус кожен день, ходити в Олімпійському селищі потрібно в масці, навіть на біговій доріжці потрібно бути в масці.

Харчування різноманітне і відмінне. В їдальні пластикові огорожі і для кожного напівкабінка".

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