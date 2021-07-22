Український бізнесмен Юрій Сапронов поділився фотографіями кімнати Еліни Світоліної і подробицями проживання української тенісистки в олімпійському селищі Токіо.

"Ліжко картонне, з переробленого матеріалу. У кімнаті два ліжка, дві шафки, великий стіл, маленька ванна кімната, балкон, кондиціонер (на вулиці +35 і висока вологість).

Тести на коронавірус кожен день, ходити в Олімпійському селищі потрібно в масці, навіть на біговій доріжці потрібно бути в масці.

Харчування різноманітне і відмінне. В їдальні пластикові огорожі і для кожного напівкабінка".