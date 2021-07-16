Найкращий день у моєму житті - Світоліна вперше прокоментувала своє весілля

Джерело - Чемпіон.
16 липня - визначний день у житті української тенісистки Еліни Світоліної. Саме сьогодні Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
"Найкращий день у моєму житті", - написала Світоліна в своєму Instagram.
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Весілля відбулося на мальовничому березі Женевського озера у французькому Ньйоні. Більше фото з весілля ТУТ.
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