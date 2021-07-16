Відео дня. 14-річна дівчинка з Китаю має зрість 226 см, грає в баскетбол і перемагає

Джерело - Чемпіон.

14-річна китаянка Чжан Цзиюй має неймовірний зріст - 226 сантиметрів. У 14 років. Не дивно, що дівчина займається баскетболом і з легкістю перемагає своїх одноліток. Батьки дівчини також баскетиболісти, але нижчі за неї: батько - 213 сантиметрів, мати - 198. Відомо, що Цзиюй мала найвищку динаміку зростання з першого по шостий класи. До школи дівчинка пішла зі зростом 160 сантиметрів і виросла за п'ять років одразу на півметра.

Нещодавно в фіналі місцевих змаганн баскетболістка набрала 42 очки, зібрала 25 підбирань і зробила 6 блок-шотів. Відео з фінальної гри стало вірусним. Цзиюй не потрібно навіть стрибати, щоб обігрувати своїх одноліток.

Зазначимо, що зріст її співвітчизника, ексзірки НБА Яо Міна всого на 3 сантиметри вищий.

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