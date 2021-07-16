Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на другу поразку від Дастіна Пуар'є, Конор Мак-Грегор усе ніяк не вгамується. Ірландець записав відеозвернення до американця, у якому пообіцяв, що наступного разу...

"Дастіне, святкуй перемогу скільки хочеш, але в цьому бою ти нічого не показав, усе мав довести другий раунд. Зараз ми зі своєю командою відновимось і повернимось сильнішими, ніж коли-небудь", - заявив Конор.

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Нагадаємо, Пуар'є переміг Мак-Герога технічним нокаутом, а сам ірландець отримав жахливий перелом ноги. Мейвезер уже встиг жорстко висміяти Мак-Грегора.

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