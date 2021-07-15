Мейвезер висміяв Мак-Грегора за його перелом

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер ще раз вирішив посміятися над Конором Мак-Грегором, який 1 липня поступився Дастіну Пуар'є.

Нагадаємо, ірландець отримав перелом ноги в кінці першого раунду.

Флойд опублікував фото іграшки Мак-Грегора зі зламаною ногою і підписав її:

"Батьки, купуйте заздалегідь своїм дітям подарунок на Різдво і не забудьте сказати їм: "На**ати, що твоя нога зламана, с*ка, стрибай на тій, яка ціла", - написав Мейвезер.

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View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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