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Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол

Сьогодні 17:47 Андрій Твердохліб 231 0
Володимир Кличко: Сподіваюся, голкіпер збірної Англії пропустить гол

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко підтримав збірну України напередодні матчу з Англією.

"Люди постійно запитають мене, що я думаю про сьогоднішній матч Україна - Англія ?! Я б ні за що не пропустив його. Якщо щось і буде пропущено, то, сподіваюся, англійським воротарем, коли м'яч влетить у сітку!

Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни і отримувати задоволення. Бажаю удачі обом командам, особливо синьо-жовтим.

Дякую всім уболівальникам, ви робите ці великі події такими особливими. Слава Україні!", - зазначив Кличко в своєму Instagram.

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Нагадаємо, Віталій Кличко також побажав збірній успіху.

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