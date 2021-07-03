Джерело - Чемпіон.

Легендарний український боксер Віталій Кличко підтримав Андрія Шевченка та збірну України напередодні чвертьфінальної гри Євро-2020 зі збірною Англії.

"Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка - коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все - і фізична форма, і концентрація, і налаштованість на перемогу. А в футболі - ще й злагоджена гра всієї команди.

Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям! Тримаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!", - написав Кличко-старший на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, матч Україна - Англія відбудеться сьогодні в Римі на стадіо Олімпіко. Початок о 22:00 за київським часом.

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