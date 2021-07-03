Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому

Джерело - Чемпіон.

Уже завтра, 3 липня, збірна України зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зіграє проти своїх одноклубників по Манчестер Сіті. Швидше за все, в старті англійців вийдуть Кайл Вокер, Джон Стоунс і Рахім Стерлінг. А якщо українці зіграють за тією ж схемою, що й у попередній грі зі шведами, на лівому фланзі синьо-жовтих на нас чекатиме епічне протистояння двох друзів Зінченко - Вокер.

Саме про Кайла Вокера є одна цікава історія, пов'язана зі збірною України. У 2013 році збірна України приймала англійців у кваліфікації до ЧС-2014. Кайл Вокер тоді грав один із перших своїх поєдинків за родоначальників футболу. І ось як запам'яталася та гра.

"Коли мені було 20 років, я дебютував зі збірну Англії у грі проти збірної України. Перші 60 хвилин гри я не міг, не те що відібрати в Коноплянки м'яч, а навіть доторкнутися до нього. Він був, наче, Роналду - дуже сильний. Грати проти Коно було справжнім жахом. Хочу передати вітання Євгену, колись він міг завершити мою кар'єру в збірній. Маю таки визнати - Коноплянка дуже хороший футболіст", - згадав футболіст.

Тут слід пояснити, що Вокер трохи переплутав свій вік - на момент гри йому було 23 роки, але сенсу це не міняє.

Навряд чи завтрашній результат гри зі збірною України якось вплине на кар'єру правого захисника в збірній, але хотілося б, щоб Зіна зіграв проти Вокера не менш яскраво від Коноплянки та змусив того добряче напомилятися. Тим більше, Зінченко вперше зіграє проти збірної Англії і своїх одноклбнуків.

А ось Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко прекрасно знають Англію...

Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії

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