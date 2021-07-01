 Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії | Блоги | Champion.com.ua
Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:15 1838 2
Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:32 1230 1
Євро-2020. Бельгія - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:31 912 1
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 17:25 1824
Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:07 2069
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 6785
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 3081
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 1893 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14828
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 4577
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:12 110
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:15 342
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 1923 1
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 2498
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 822
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 3097
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 248
Рейтинг букмекеров или с кем лучше всего ставить на спорт в 2021
Рейтинг букмекеров или с кем лучше всего ставить на спорт в 2021 Дима Копий
Вчора 15:13 280
Тайсону - 55! ТОП-10 найкращих нокаутів Залізного Майка
Тайсону - 55! ТОП-10 найкращих нокаутів Залізного Майка Valeriy Ruchka
Вчора 14:52 3980 1
Форварди світового рівня. Довбик та Кейн забили однакові голи на Євро-2020
Форварди світового рівня. Довбик та Кейн забили однакові голи на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 14:31 1645
Ми у четвертьфіналі! В ДНР святкують перемогу збірної України
Ми у четвертьфіналі! В ДНР святкують перемогу збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 13:03 41650 1
З'явилося відео побиття російського уболівальника
З'явилося відео побиття російського уболівальника Valeriy Ruchka
Вчора 12:44 10559 8
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 838
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6558 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2143 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2166
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2224
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову Андрій Твердохліб
Вчора 03:15 12168 2
Асист Ярмоленка і гармата від Зінченка. Збірна України виходить вперед
Асист Ярмоленка і гармата від Зінченка. Збірна України виходить вперед Valeriy Ruchka
29.06.2021 22:40 1194
Гімн України перед матчем проти Швеції
Гімн України перед матчем проти Швеції Valeriy Ruchka
29.06.2021 22:07 3520
Прямі трансляції
Навколо спорту

Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії

Сьогодні 21:15 Андрій Твердохліб 353 0
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії

Джерело - Чемпіон.

11 червня 2012 року - Андрій Шевченко виводить на поле НСК Олімпійського збірну України на гру проти збірної Швеції. На останній для себе чемпіонат Європи. Напевне, його б не було в кар'єрі Шеви, якби турнір проводився не вдома...

На 55-й хвилині Шева зрівнює рахунок у грі, а за 7 хвилин робить дубль і доводить до безумства не лише головну спортивну арену країни, а й усю Україну. Ті голи стали єдиними для синьо-жовтих на дебютному для себе чемпіонаті Європи. Потім була поразка без шансів від французів, а потім скандальний матч імені судді Кашаї проти збірної Англії. Домашній Євро завершився для нас груповою стадією, а Андрій Шевченко завершив кар'єру.

Але повернемось до першої гри. Перший гол Шевченко забив після класної передачі з фланга іншого Андрія - Ярмоленка.

29 червня 2021 року. Пройшло трохи більше 9 років. Андрій Ярмоленко виводить збірну України на поле Гемпден-Парка в Глазго на гру 1/8 фіналу проти... Швеції. Виводить збірну, головним тренером якої є Шевченко. Той самий Шева, якому 22-річний Ярмола асистував у грі 9-річної давнини. Історія повторюється: збірна України знову перемагає шведів з тим же рахунком, а геніальний пас на Зінченка малює капітан команди, її лідер. Пас дуже схожий, але вишуканіший, тонший. Так і Ярмола ж із молодого таланта перетворився на зірку, лідера збірної, її вожака. За плечима 9-річний досвід, принаймні в нашій історії.

А вже 3 липня Ярмола знову виведе збірну України на гру проти збірної Англії, проти тієї самої Англії, перемогу над якою у нас нахабно вкрав Віктор Кашаї на домашньому Євро, проти тієї самої Англії, матч з якою завершив наш виступ на чемпіонаті Європи в 2012 році.

Про завершення кар'єри Шевченка було відомо ще задовго до початку чемпіонату. Легендарний футболіст готував себе до останнього турніру в житті в якості гравця. Готував як міг, переборюючи біль, зціпивши зуби... і видав на гора фантастичний перфоманс.

Дещо схожа ситуація зараз у Ярмоли. Звісно, про завершення кар'єри мова не йдеться. Капітану збірної лише 31 рік. Але в останньому сезоні він майже не грав - дві травми, недовіра коуча Вест Гема і як наслідок дуже скептичне ставлення до футболіста з боку вболівальників і фахівців. Проте Ярмола, як і його теперішній тренер 9 років тому, зумів підготувати себе до турніру, забив два шикарні голи, віддав дві фантастичні гольові передачі та готовий вести за собою збірну до півфіналу. Точніше - два легендарних Андрія готові це зробити. Один - у якості головного тренера, інший - у якості капітана команди!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()