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Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем

Сьогодні 16:02 Valeriy Ruchka 783 0
Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем

Джерело - Чемпiон.

13 березня в Білорусі відбулося свято Мінська лижня-2021, в якому взяв участь псевдопрезидент країни Олександр Лукашенко.

Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету

Команда Лукашенка перемогла в естафеті, а головний суперник кілька разів "випадково" падав перед фінішем.

У лижній гонці взяли участь команди адміністрації Лукашенка, апарату Радміну, управління справами президента, Нацзборів, облвиконкомів та інші держструктури.

"Перемагати завжди важко, тим більше коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей. Але людям добре. Така моя доля. Моє завдання - робити людям добре", - сказав Лукашенко після фінішу.

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