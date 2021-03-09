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Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач

Вчора 22:27 Андрій Твердохліб 772 0
Дика ситуація в поїзді Дніпро - Одеса
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач

Джерело - Чемпіон.

Юні гімнасти з Дніпра залишили після себе в поїзді справжній погромі суцільний безлад. Інцидент трапився в поїзді №53 сполученням Дніпро-Одеса ще 5 березня.

Про це повідомила одна із провідниць поїзда, опублікувавши відео в Facebook.

"Щойно покинули вагон юні таланти - гімнасти. Подивіться, що залишили після себе. Спасибі вам, дітки та керівники групи. Але коли заходите у вагон - вимагаєте чистоти, уваги і турботи. Удач і перемог вам в майбутньому... ми ж ідемо в Європу", - написала очевидиця.

Напевне, свині поводять себе охайніше ніж ці діти та їхні керівники...

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