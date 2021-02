Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео

В рамках 55-го Супербоула в історії Національної футбольної ліги зустрічалися Тампа-Бей Баканірс і торішній тріумфатор Канзас-Сіті Чіфс.

Тампа-Бей перемогла Канзас-Сіті в Super Bowl

Напередодні фінального поєдинку пресслужба міланського Інтера також захотіла взяти участь в легендарному матчі.

У Twitter "нерадзуррі" розміщений відеоролик з дивовижним голом Крістіна Еріксена зі штрафного у ворота Мілана в рамках Кубка Італії

🏈 | SUPERBOWL



Yards or metres, American football or soccer, touchdowns or goals, Derby showdowns or the Superbowl... it’s what you do with your feet that counts! 👟💨



Good luck to @Chiefs and @Buccaneers in the #Superbowl and make sure you enjoy it! 🍀 pic.twitter.com/FcQMzjxKpL