Тампа-Бей Бакканірс переграла Канзас-Сіті Чіфс у фінальному матчі за Super Bowl в Національній футбольній лізі.

Читайте також: Super Bowl LV: 40 головних фактів

Поєдинок завершився з рахунком 31:9. MVP фіналу став квотербек Тампи Том Бреді.

Національна футбольна ліга

Super Bowl

8 лютого

Тампа, США

Тампа-Бей - Канзас-Сіті - 31:9 (7:3, 14:3, 10:3, 0:0)

WE DID IT pic.twitter.com/C8mEG8GS5x