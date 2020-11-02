Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Ліги Жуліпе Гент на виїзді розгромив Васланд-Беверен.

Героєм матчу став український форвард Гента Роман Яремчук, який оформив хет-трик у першій половині гри. Це перший хет-трик Романа Яремчука у Генті, але ... не дебютний у професійній кар’єрі. Як це зазначили усі ЗМІ (в тому числі і ми)

Свої перші три голи в одному матчі Яремчук забив полтавській Ворсклі. У матчі дублюючих складів.

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