Яремчук оформив історичний хет-трик у чемпіонаті Бельгії

Яремчук стрімко увірвався у бомбардирську гонку Ліги Жупіле.

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Ліги Жуліпе Гент на виїзді розгромив Васланд-Беверен.

Героєм матчу став український форвард Гента Роман Яремчук, який оформив хет-трик у першій половині гри. Насправді українець забив чотири рази, але перший гол п'ятою арбітр не зарахував, зафіксувавши гру рукою.

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Відзначимо, що це перший хет-трик Романа Яремчука у Генті та загалом у професійній кар’єрі.

Чемпіонат Бельгії – Ліга Жуліпе

11 тур, 01 листопада

Васланд-Беверен – Гент 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 27 Дорш, 0:2 – 29 Яремчук, 0:3 – 37 Яремчук, 0:4 – 44 Яремчук, 1:4 - 51 Сінані

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