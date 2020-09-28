Джерело - Чемпіон.

Напередодні Артем Кравець феєрично дебютував за Коньяспорт у грі 3 туру чемпіонату Туреччини проти Бешикташа.

Українець вийшов на заміну на 50-й хвилині, а вже на 63-й відзначився шедевральним голом. Також на рахунку Кравця гол з пенальті та гольова передача на Левана Шенгелію.

Нагадаємо, Кравець цього літа повернувся в Динамо, але відправився в оренду в турецький клуб.

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