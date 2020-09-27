Коньяспор завдяки дублю та асисту Кравця розгромив Бешикташ

Українець вийшов на заміну на 50-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру турецької Суперліги Коньяспор завдяки чудовій грі Артема Кравця розгромив Бешикташ.

Кравець вийшов на заміну на 50-й хвилині, а вже за 13 хвилин створив справжній шедевр.

Далі українець записав у свій акти результативну передачу на Шенгелію та реалізував пенальті. Гості змогли лише забити гол престижу. Раніше Кравець залишив Динамо.

Чемпіонат Туреччини - Суперліга

3 тур, 27 вересня

Коньяспор - Бешикташ 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Шенгелія, 2:0 - 63 Кравець, 3:0 - 78 Шенгелія, 4:0 - 81 Кравець (пен), 4:1 - 90+1 Торе