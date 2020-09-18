Джерело - Чемпіон.

У матчі Кубка Англії-1992/93, в якому Манчестер Сіті переміг КПР 2:1 сталися найгірші 20 секунд в історії футболу.

Епізод трапився ще за рахунку 0:0. Після кутового біля своїх воріт півзахисник Ман Сіті Стів Макмахон (номер 4) раптово кинувся в обведення і віддав незграбний пас воротареві. Після серії рикошетів голкіпер Тоні Котон вирішив не брати м'яч в руки і засадив по нерухомому гравцю КПР. Найбільше при цьому не пощастило дев'ятці КПР Лесу Фердинанду.

Форвард, який у тому сезоні забив 20 голів у Прем'єр-лізі, не зміг переправити м'яч у ворота ні з першої, ні з другої спроби.

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