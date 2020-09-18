Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла свій перший етап Діамантової ліги у цьому сезоні.

Левченко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра та здобула перемогу золоту нагороду.

Українка Ярослава Магучіх, австралійка Нікола Макдермотт та представниця Швеції Еріка Кінсі завершили змагання з однаковим результатом 1,95 метра, проте саме представниця України посіла друге місце, оскільки взяла висоту з першої спроби.

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