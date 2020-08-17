 Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою

Сьогодні 14:06 Valeriy Ruchka 656 0
Російський важкоатлет зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою

Російський важкоатлет Олександр Сєдих зламав коліна під час присідання з 400-кілограмовою штангою. 

Інцидент стався на Чемпіонаті Європи за версією World Raw Powerlifting Federation (WRPF) в Долгопрудном (Росія). Пауерліфтер пошкодив коліна і ледь не був роздавлений штангою. Постраждалого доставили до лікарні і прооперували.

"Два місяці лежати, ногами не рухати! Потім заново вчитися ходити і відновлюватися, - розповів спортсмен.

Сєдих - чемпіон Європи за версією International Powerlifting League і WRPF. 

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