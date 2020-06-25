Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла стала другим фіналістом Кубку України 2019/20.

Підопічні Юрія Максимова у неймовірній серії пенальті здолали Маріуполь. Героєм матчу став 16-річний кіпер полтавців Павло Ісенко, який з'явився на полі за хвилину до закінчення додаткового часу під серії пенальті. Юний воротар тричі відбив пенальті та вивів рідну команду в фінал.

У вирішальному поєдинку ворскляни зіграють з київським Динамо, яке в півфіналі без проблем перемогло Минай (0:2).

Фінал заплановано на 8 липня у Львові на Арені Львів.

Зазначимо, що Ворскла вдруге зіграє в фіналі національного Кубку. У 2009 році Ворскла здобула трофей, перемігши донецький Шахтар.

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