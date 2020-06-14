 33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни

Сьогодні 10:30 Valeriy Ruchka 3813 0
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни

Джерело - Чемпіон.

14 червня 1987 у Москві Динамо Київ у неймовірно драматичному матчі виграло Кубок СРСР.

У фіналі зустрілися клуби вищої ліги чемпіонату СРСР - Динамо (Київ) і Динамо (Мінськ). Матч судив арбітр з Москви Валерій Бутенко. Київські динамівці, здолавши своїх мінських одноклубників по пенальті (основний і додатковий час завершилися внічию - 3:3),  ввосьме стали володарями Кубка СРСР.

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