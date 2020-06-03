 Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо підшукало заміну Михайличенку у Туреччині
Сьогодні 12:15 4897
Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank
Сьогодні 20:09 412
Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде
Сьогодні 14:14 422
Футболісти Карпат ще не скоро повернуться до футболу – лікар УАФ
Сьогодні 12:29 676
Попов: Порушень правил з мого боку в моменті з Степаненком не було
Сьогодні 10:19 1494
Ткніть себе пальцем в око: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова
Сьогодні 08:29 1872
Назарина: У гравців Карпат немає симптомів коронавірусу
Сьогодні 08:13 1473
Циганик: У програми Профутбол був складний період, але закривати ніколи не думали
Вчора 21:10 692
У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону
Вчора 13:44 741
У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу
Вчора 12:38 2423
Блоги
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі
4 роки тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:47 277
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:03 295
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:01 6866
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:29 584
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:56 981
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
Сьогодні 16:40 261
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 922
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:41 419 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 1549
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 12:33 1073
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:25 Футбол Марлос: Завжди приємно забивати в матчах з Динамо 183
21:10 Футбол УЄФА виключив Трабзонспор з єврокубків на один рік 388
20:55 Бокс Воррен: Найбільше Ф'юрі хоче бою з Джошуа 429
20:47 Блог 4 роки тому помер великий Мухаммед Алі 280
20:40 Футбол Санжар: У Карпатах всі шоковані 566
20:25 Бокс Ф'юрі: Відмовлюся битися без глядачів 568
20:09 Бокс Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank 412
20:03 Блог Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу 301
20:01 Блог Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони 6870
19:55 Баскетбол Київ-Баскет відмовився від пропозиції почати новий сезон Ліги чемпіонів з групового етапу 753
19:40 Біатлон Став відомий розклад чемпіонату світу-2021 719
19:25 Футбол У Динамо спростували інтерес до турецького тренера 870
19:10 Бокс Джошуа: Якщо Пулєв хоче побачити битву двох чемпіонів, то нехай відійде в сторону 364
18:55 Футбол Балкани залишили три футболісти 637
18:40 Футбол Ліверпуль не зміг переконати Дембеле покинути Барселону 697
18:29 Блог "Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича 592
18:25 Футбол Білоруський легіонер покинув Карпати через коронавірус 812
18:10 Футбол Колос придбав першого африканського гравця в історії команди 928
17:56 Блог 23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 991
17:55 Футбол Манчестер Сіті має намір підписати півзахисника Барселони 811
17:40 ММА Протестувальники в США спалили зал тренера Тоні Фергюсона 895
17:25 Футбол Ліверпуль має намір орендувати Дембеле 829
17:10 ММА Корм'є: Мак-Грегор не заслуговує на реванш з Хабібом 1018
16:55 Футбол Барселона вдруге хотіла зменшити зарплату футболістів 1019
16:40 Бокс Найкращий боксер світу несподівано змінив суперника 1444

Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу

Сьогодні 20:03 Valeriy Ruchka 301 0
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу

Джерело - Чемпіон.

Полтавка Марина Полапа представить Україну на чемпіонаті Європи з бодибілдингу та фітнесу. Зокрема, в номінації фітнес-модель.

Змагання мали відбуватися в Іспанії, але проводитимуть його онлайн.

"Звичайно, кожен спортсмен ставить перед собою задачу – посісти перше місце. Але зараз незвична ситуація, коли доводиться не виступати перед глядачами та суддями, а знімати відео та робити фото, і відправляти все це для оцінювання", - зазначила Полапа.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()