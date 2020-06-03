Джерело - Чемпіон.

Полтавка Марина Полапа представить Україну на чемпіонаті Європи з бодибілдингу та фітнесу. Зокрема, в номінації фітнес-модель.

Змагання мали відбуватися в Іспанії, але проводитимуть його онлайн.

"Звичайно, кожен спортсмен ставить перед собою задачу – посісти перше місце. Але зараз незвична ситуація, коли доводиться не виступати перед глядачами та суддями, а знімати відео та робити фото, і відправляти все це для оцінювання", - зазначила Полапа.

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