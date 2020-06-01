Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли

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Футбольні фанати – субкультура, яка десятками років існує і розвивається у більшості європейських країн та в інших країнах, де популярний футбол.

В Україні та зокрема у Полтаві активний фанатський рух розпочався у 1980-х роках. Але він суттєво відрізнявся від сучасного уявлення про футбольних фанатів на трибунах. Наприклад, тоді заборонялося вболівати стоячи, виключно сидячи на своїх місцях. За порушення такого порядку людей забирала міліція.

Фанатська субкультура варта окремої уваги, адже це чітка структура, яка має свій статут, за порушення якого людину виганяють із "колективу".

Крім того, більшість українських фанатських угруповань мають праві та націоналістичні погляди. Саме тому під час подій, які розгорталися у 2014-му, вони одні з найперших поїхали на Майдан, а потім і в АТО, відстоювати цілісність нашої країни.

Про те, як з'явився і розвивався навколофутбол у Полтаві – дивіться у першому випуску нашого нового відеопроєкту.

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