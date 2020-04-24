Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик, який виступав у категорії до 91 кг, був першим українським боксером, який виграв золоту медаль на Іграх в Лондоні. У фіналі олімпійського боксерського турніру Олександр переміг італійця Клементе Руссо.

Олександр Усик приїхав в Лондон фаворитом і виправдав всі очікування: в 1/4 зупинив росіянина Бетербієва, в півфіналі - Тервела Пулєва (брата того самого Кубрата, який пізніше боксував з Кличком). Фінал був проти досвідченого Клементе Руссо. На той момент українець вже програвав італійцеві - за 4 роки до цього на Олімпіаді-2008 в Пекіні.

Поєдинок відбувся 11 серпня 2012-го, вийшов напружений, але Усик виграв з рахунком 14:11, завоювавши золото Олімпіади

Бокс. Вагова категорія до 91 кг. фінал

Олександр Усик (Україна) - Клементе Руссо (Італія) - 14:11 (1:3, 7:5, 6:3).

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