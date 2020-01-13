 Син Мессі забив перший гол за Барселону. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Син Мессі забив перший гол за Барселону

Сьогодні 19:55 Valeriy Ruchka 897 0
Син Мессі забив перший гол за Барселону

Джерело - Чемпіон.

Старший син капітана Барселони Ліонеля Мессі Тьяго забив дебютний гол за одну з дитячих команд каталонського клубу.

Вийшовши віч-на-віч з голкіпером, Мессі-молодший вразив ворота суперника. Як і батько, він грав під 10-м номером. Відео гола буквально "підірвало" соцмережі.

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