Джерело - Чемпіон.

Старший син капітана Барселони Ліонеля Мессі Тьяго забив дебютний гол за одну з дитячих команд каталонського клубу.

Вийшовши віч-на-віч з голкіпером, Мессі-молодший вразив ворота суперника. Як і батько, він грав під 10-м номером. Відео гола буквально "підірвало" соцмережі.

Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN — ESPN FC (@ESPNFC) 12 January 2020

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