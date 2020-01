Старший син капітана Барселони Ліонеля Мессі Тьяго забив дебютний гол за одну з дитячих команд каталонського клубу.

Вийшовши віч-на-віч з голкіпером, Мессі-молодший вразив ворота суперника. Як і батько, він грав під 10-м номером. Відео гола буквально "підірвало" соцмережі.

Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN