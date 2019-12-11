Джерело - Чемпіон.

Колишній лідер київського Динамо Артем Мілевський продовжує свою відпустку в Києві.

Здається, Міля почуває себе в столиці України на всі 100!

"У кишені номерок, капелюз за 500 доларів і Prosecco "на халяву", - написав футболіст у своєму Instagram.

Нагадаємо, під час гри Динамо - Зоря в чемпіонаті України, Мілевський подякував ультрас, а після гри обматюкав футболістів киян.

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