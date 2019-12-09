Мілевський обматюкав гравців Динамо

Український форвард Динамо Брест Артем Мілевський висловив невдоволення гравцям київського Динамо після поразки Зорі.

Про це розповів сам гравець.

"Чого ви так граєте, б ####? Що ви на ### граєте?"- розповів Мілевський гравцям Динамо у підтрибунному приміщенні НСК Олімпійський після матчу з Зорею .