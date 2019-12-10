 Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві

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Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві

Джерело - Чемпіон.

Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський побажав українцям мирного неба над головою.

У своєму Instagram колишній лідер Динамо опублікрвав світлину з НСК Олміпійський, на якій він вправно жонглює м'ячем на полі стадіону.

"Усім мирного неба над головою. Бажаю всім любові до футболу", - написав футболіст.

 
 
 
 
 
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Vsem mirnogo neba nag golovoi✈️!!!!!!,vsem jelau lubvi k futbolu!!!!❤️🤝

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Нагадаємо, Мілевський відвідав гру Динамо - Зоря, яку кияни програли (1:2) та жорстко поговорив з нинішніми динамівцями після гри.

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