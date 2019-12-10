Джерело - Чемпіон.
Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський побажав українцям мирного неба над головою.
У своєму Instagram колишній лідер Динамо опублікрвав світлину з НСК Олміпійський, на якій він вправно жонглює м'ячем на полі стадіону.
"Усім мирного неба над головою. Бажаю всім любові до футболу", - написав футболіст.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Vsem mirnogo neba nag golovoi✈️!!!!!!,vsem jelau lubvi k futbolu!!!!❤️🤝
Нагадаємо, Мілевський відвідав гру Динамо - Зоря, яку кияни програли (1:2) та жорстко поговорив з нинішніми динамівцями після гри.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua