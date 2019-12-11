Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, Шахтар у Харкові зіграє з Аталантою.

Матч 6 туру групи C Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція ТУТ.

У першій грі цих команд, яка відбулась у 2 турі в Мілані, гірники, завдяки голу Соломона на 95-й хвилині вирвали перемогу (1:2).

Ще один гол за Шахтар забив Мораес на 41-й хвилині.

Згадуємо як це було:

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