Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 грудня, Шахтар у Харкові зіграє з Аталантою.
Матч 6 туру групи C Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція ТУТ.
У першій грі цих команд, яка відбулась у 2 турі в Мілані, гірники, завдяки голу Соломона на 95-й хвилині вирвали перемогу (1:2).
Ще один гол за Шахтар забив Мораес на 41-й хвилині.
Згадуємо як це було:
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