Шахтар вирвав перемогу в Аталанти у 2 турі Ліги чемпіонів

Гірники забили переможний гол на 96 хвилині гри

Джерело - Чемпіон.

Шахтар вирвав вольову перемогу над Аталантою (2:1) в матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Бронзові призери чемпіонату Італії могли відкривати рахунок ще на 16-й хвилині, проте удар з пенальті Йосип Ілічич відбив Андрій Пятов.

Через 12 хвилин підопічні Гасперіні все ж забили: Дуван Сапата головою замкнув навіс партнера з лінії воротарського.

Відігралися гірники ще до перерви: Жуніор Мораес залишив не при справах воротаря господарів і точно пробив у порожні ворота. А переможний гол записав на свій рахунок Манор Соломон.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вийшов на заміну на 57-й хвилині поєдинку.

Ліга чемпіонів

Група С, 2 тур

1 жовтня

Аталанта - Шахтар 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Сапата, 1:1 - 41 Мораес, 1:2 - 90+5 Соломон.

Попередження: Ілічич (44), Мартен де Роон (49), Рафаел Толой (80), Руслан Малиновський (92) - Сергій Кривцов (15), Тарас Степаненко (36), Жуніор Мораєс (45), Сергій Болбат (64)

Аталанта: П'єрлуїджі Голліні - Хосе Луїс Паломіно, Андреа Масьєлло (Луїс Муріель, 68), Рафаел Толой - Тімоті Кастаньє (Робін Госенс, 57), Маріо Пашалич, Мартен де Роон, Ханс Хатебур - Алехандро Гомес, Дуван Сапата, Йосип Ілічич (Руслан Малиновський, 57)

Шахтар: Андрій Пятов, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (Додо, 93) - Тарас Степаненко, Алан Патрік (Манор Соломон, 69) - Тайсон, Віктор Коваленко, Ромеро Марлос (Євген Коноплянка, 86) - Жуніор Мораєс