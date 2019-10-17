Джерело - Чемпіон.

Баскетболісти БК "Черкаські мавпи" провели відкрите тренування з представниками ЗМІ й вболівальниками. Всеукраїнська акція "Тренування із зіркою" відбулася 16 жовтня, на майданчику нового Палацу спорту Будівельник.

Організаторам заходу виступили баскетбольний клуб Черкаські мавпи разом з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги TM Parimatch.

У ході тренування баскетболісти БК Черкаські мавпи Кольченко Олександр, Ткаченко Іван, Ейрінгтон Джайлін, Райт Діон продемонстрували яскраві баскетбольні прийоми й поділилися секретами з охочими. Особливо вразив найкращий бомбардир регулярної першості Хаджифейзович Сеад.

Після тренування відбулася товариська гра між імпровізованими "збірними" журналістів, та вболівальників. Гравці Черкаських мавп порівно "розбавили" склади обох команд. На майданчику точилася справжня "заруба" й колективи віддавалися грі до останнього. Фанати виявилися сильнішими й перемогли мас-медіа з різницею в декілька очок.

За словами представника TM Parimatch Вадима Місюри, ключова місія проекту - популяризація спорту та здорового способу життя серед українців.

"Торгова марка Parimatch спільно з Федерацією баскетболу України вже третій сезон проводить акцію "Тренування з зіркою". Й дуже приємно, що естафету після багатьох інших міст України сьогодні підхопили в Черкасах. Ми впевнені, що завдяки таким заходам рівень баскетболу в українських містах буде невпинно зростати й вболівальників на трибунах стане більше" - відзначив Вадим Місюра. Максим Міхельсон, головний тренер БК "Черкаські Мавпи": "Подібний захід дуже важливий для нашої стратегії клубу, ми як одна родина. Сьогодні на одному майданчику були гравці, вболівальники і журналісти. Це прекрасний приклад єднання заради досягнення однієї цілі. Вдячний організаторам за подібний досвід. Думаю що з цього виграли абсолютно усі. Перед матчем з Київ-Баскетом, який на нас чекає уже у п’ятницю, доволі важлива така емоційна розрядка".

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