Збірна, яка закохала в себе всю Україну. Найкращі фото чвертьфіналу Євроволею Україна - Сербія

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України поступилася на тай-брейку в драматичному чвертьфіналі чемпіонату Європи збірній Сербії (2:3). Поразка, якою ми пишаємось! Україці добряче потріпали одну з найкращих збірних світу.

Збірна України зразка 2019 року під керівництвом Угіса Крастіньша переписала безліч національних рекордів, але запам'яталася, в першу чергу, яскравою грою та залізним характером.

Огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2019 Україна - Сербія

Ця збірна закохала в себе всю Україну. Цю збірну пам'ятатимуть завжди.

Фото: EuroVolley

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