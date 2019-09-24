Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи

Поразка, за яку не соромно

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрічалася з сербами.

Першу партію виграли українці. У другій партії українські волейболісти теж вели у рахунку 21:17, але програли. У третій партії програли з відставанням у три очки. У четвертій партії вдалося перемогти і зрівняти рахунок 2:2. У вирішальній п’ятій партії перемогу здобула збірна Сербії, яка і вийшла до півфіналу змагань.

Чемпіонат Європи

1/4 фіналу, 24 вересня

Сербія – Україна 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9)

Нагадаємо, збірна України перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Раніше, українці перемогли Чехію та Чорногорію у груповому етапі.