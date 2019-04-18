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Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол

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Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол
Хосеп Гвардіола

У рамках чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті обіграв Тоттенuем з рахунком 4:3, однак за правилами виїзного гола далі пройшла команда Маурісіо Почеттіно.

Цікаво, що на 90+3 хвилині "городяни" вийшли вперед, забивши п'ятий необхідний гол. Хосеп Гвардіола побіг обніматися з гравцями і тренерським штабом, стадіон збожеволів, а на табло засвітилися яскраві 5:3. Все б нічого, але після використання системи VAR суддя зробив висновок, що м'яч був забитий з офсайду.

Зміну в емоціях головного тренера Ман Сіті важко описати словами.

Нагадаємо, що МанСіті привітав Тоттенгем з виходом у півфінал ЛЧ.

Джерело - Чемпіон.

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#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем
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