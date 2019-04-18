Манчестер Сіті привітав Тоттенгем з виходом у півфінал Ліги чемпіонів

Містяни зупинилися за крок до півфіналу

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем вирвав путівку до півфіналу в Манчестер Сіті. Драматичний матч англійських команд завершився перемогою містян, але сума двох матчів була на користь шпор.

У Twitter клуб з Манчестер відповів щирим вітанням на святковий пост Тоттенгему.

"Вітаємо, хлопці! Успіхів", - йдеться у повідомленні.

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Congratulations guys and good luck. — Manchester City (@ManCity) 17 квітня 2019 р.

Нагадаємо, огляд матчу Манчестер Сіті - Тоттенгем на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.