Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО

Динамо отримало суперника на стадії 1/8-ї фіналу Ліги Європи.

Як визначив жереб, ним став лондонський Челсі, який нині переживає не найкращі часи у своїй історії.

Цікаво, що напередодні дехто з київських вболівальників бажав отримати в суперники саме цю команду, зважаючи на те, що з Челсі Динамо добре знайоме. Дійсно, досить нещодавно, понад три роки тому, ці команди перетиналися на груповій стадії Ліги чемпіонів.

В Києві команди розійшлися миром 0:0.

А в Лондоні виграли "сині" завдяки голу Вілліана та автоголу Драговича. Він же, - Драгович, - один гол у складі Динамо відквитав.

Динамо тоді посіло друге місце в групі і пройшло до плей-оф слідом за лондонцями. Нині ж на дистанції мусить залишитися лише один.

Джерело - Чемпіон.

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