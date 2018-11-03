Ракетка от Роджера Федерера - атакующая сила и виртуозность игры

Компания Wilson постоянно совершенствует серии своих ракеток, выпуская все новые и новые модификации. Каждая из них имеет сходства с предыдущими моделями, но важны их отличительные характеристики. Какая ракетка для тенниса от производителя Wilson лучшая - трудно сказать.

При покупке ракетки для тенниса необходимо руководствоваться личными предпочтениями и техникой игры. А в этой статье мы рассмотрим ракетку Wilson Pro Staff RF и выясним, в чем ее особенность.

История создания ракетки Pro Staff RF

В 2017 году в руках Роджера заметили обновленную версию фирменной ракетки серии ProStaff. Над ее созданием трудились полтора года. Самый именитый теннисист "Открытой эры" швейцарец Роджер Федерер также принимал активное участие в ее разработке. Федерер заявил, что вложит в нее свой опыт и душу, и что эта ракетка будет вдохновлять всех, кто возьмет ее в руки.

Ракетки для тенниса Wilson на протяжении всей карьеры и по сей день помогают Роджеру побеждать на турнирах. Примечательно то, что на протяжении 30 лет он играл исключительно ракеткой с размером головы 90 кв. дюймов. Но в 2014 году по рекомендации тренеров перешел на 97 кв. дюймов. Ракетки для большого тенниса с большей площадью головы в полной мере раскрыли его сильные стороны и действительно повлияли на игру Федерера. С Pro Staff RF его удары стали более жесткими и резкими, а дополнительная ударная мощь позволила успешнее отбивать атаку с задней линии. Если вы выберете именно ее и сможете справиться с ней, она отблагодарит мощными и насыщенными вращениями ударами.

Косметика ракетки от титулованного теннисиста

Первое, что можно заменить - это художественный дизайн ракетки.

На черной матовой поверхности с внутренней стороны шейки выгравировано фото швейцарца и автограф, который также повторяется на ручке.

Специально для этой ракетки инженеры совместно с Роджером использовали инновационное лакокрасочное покрытие и текстуру. Матовые, бархатные и хромированные акценты делают отделку гладкой и мягкой, что в комплексе придает чувственности, дарит спортсмену ощущение полного слияния с ракеткой Купить фирменную ракетку Pro Staff RF - значит усовершенствовать свою игру.

Характеристики именитой ракетки

При проектировании рамы данной модели инженеры Wilson использовали композитные материалы: кевлар, базальт. Но в большей степени были задействованы волокна графита. Такое сочетание характеризуется прочностью, жесткостью и одновременно малым весом.

Выбирая ракетку для большого тенниса в интернет-магазине, обратите внимание на ее технические характеристики.

Как и в классических ракетках серии Pro Staff, в данной модели сохранена прямоугольная форма обода. Ракетка от Роджера Федерера имеет площадь струнной поверхности 626 кв. см. Это позволяет лучше контролировать мяч при сильных атакующих ударах противника (оппонента, соперника).

Баланс головки 31 см и открытое расположение струн 16х19 придает больше динамики и вращения ударам с задней линии.

Вес ракетки 340 гр и ручка из премиум кожи в балансе позволяют делать удары топ-спин более маневренными.

Где купить фирменную ракетку?

Ракетка Pro Staff RF подходит теннисистам с длинным замахом, играющим бэкхенд одной рукой. Но нужно понимать, что теннисная ракетка подбирается индивидуально под каждого игрока, где важны удобная хватка, вес, размер головы и струнная формула.

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Джерело - Чемпіон.

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