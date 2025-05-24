Шанси Світоліної та Костюк, Швьонтек проти Сабалєнки: прев'ю Ролан Гаррос 2025

Весна разом із тенісним ґрунтовим сезоном поступово підходять до завершення. Залишилося зіграти головний турнір на цьому покритті. Зрозуміло, що мова про Ролан Гаррос.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу вперше був проведений у далекому 1891 році у вигляді одноденного національного чемпіонату. З 1925-го змагання стало міжнародним, отримало статус Grand Slam і стало вважатися головним ґрунтовим тенісним турніром. Цього року буде проведено його 125-й розіграш загалом і 95-й – у статусі мейджора.

Матчі відбуваються на відкритих ґрунтових кортах стадіону з однойменною назвою – Ролан Гаррос.

Дати, очки, призові, деталі змагань

Поточного року турнір пройде з 25 травня по 8 червня. Жіночий фінальний матч буде зіграно у суботу, 7 червня.

В основній сітці у жінок та чоловіків традиційно виступлять по 128 спортсменів. Щоб виграти Ролан Гаррос, як і будь-який інший турнір Grand Slam, гравцю потрібно перемогти в семи поспіль поєдинках. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок. Розподіл очок за інші стадії змагань у обох статей трохи відрізняється, ми в межах цього матеріалу говоримо про жінок.

Призовий фонд у 2025 році під тиском провідних гравців на тенісні асоціації було збільшено на 5,21%. Він склав €56,352 млн, для чоловіків та жінок передбачено однакові виплати. Причому підвищення призових торкнулося лише одиночних розрядів. Гравці пар та міксту отримають ті ж гроші, що й рік тому.

Розподіл очок та призових у жінок

Перше коло: 10 очок / €78 ,000.

Друге коло: 70 очок / €117,000.

Третє коло: 130 очок / €168,000.

Четверте коло: 240 очок / €265,000.

Чвертьфінал: 430 очок / €440,000.

Півфінал: 780 очок / €690,000.

Фінал: 1300 очок / €1,275,000.

Перемога: 2000 очок / €2,550,000.

Зазначимо, що на Ролан Гаррос, на відміну від нещодавніх ґрунтових «тисячників» у Мадриді та Римі, для визначення влучання м’яча в корт не передбачено використання системи "hawk-eye". Рішення ухвалюватимуться дідівським способом, тобто, лінійними суддями.

Можна готуватися до того, що кількість звернень до арбітрів на вишці зросте у геометричній прогресії й не обійдеться без незгод і скандалів у важливі моменти зустрічей. Завжди оплотом консерватизму в тенісі був Вімблдон, Париж цього року вирішив з британцями посперечатися.

Не всі встигли звикнути, що тай-брейк у вирішальному сеті на Ролан Гаррос гратиметься не до семи, а до десяти очок. Такі зараз правила на турнірах Grand Slam.

Починаємо аналіз шансів спортсменок та турнірної сітки з українок.

Наші

Еліна Світоліна

Перша ракетка України під час поточного ґрунтового сезону змусила згадати свої найкращі роки в кар’єрі. Часи, коли вона була юною і перспективною, але вже мала серйозні досягнення. У 2017 році на Ролан Гаррос Світоліна перебувала, мабуть, найближче до заповітної мрії – виграшу турніру Grand Slam.

Тоді Еліна приїхала до Парижа у статусі переможниці змагання в Римі, здолавши у фіналі найкращу ґрунтову тенісистку того часу, Симону Халеп. У чвертьфіналі Ролан Гаррос суперниці зустрілися знову. Українка мала солідну перевагу, вела 6:3, 5:1, мала два матч-пойнти, проте румунка якимось дивом зуміла зробити камбек і видряпати ту гру.

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Чемпіонкою, правда, не стала. Саме тоді феноменальний турнір провела Альона Остапенко, завоювавши свій перший і досі останній «шолом». Багато хто вважає, що впоратися зі Світоліною латвійці б не вдалося. Занадто здорово тоді виглядала наша тенісистка.

Однак історія не знає умовного способу.

Нинішній ґрунтовий сезон Світоліна провела яскраво. Спочатку допомогла збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. Потім, коли більшість провідних тенісисток сперечалися за "порше" у Штутгарті, виграла змагання серії WTA 250 у Руані.

На емоційному піднесенні Еліна провела "тисячник" у Мадриді, де ніколи не заходила далі другого кола. Обіграла там незручну для себе казахстанку Єлену Рибакіну і в підсумку дійшла до півфіналу. На жаль, там Світоліній не вдалося впоратися з найкращою тенісисткою поточного сезону, білорускою Сабалєнкою.

Незважаючи на поразку, гра 30-річної українки нарешті додала оптимізму вболівальникам. Еліна швидко переміщувалась кортом, якісно відпрацьовувала в обороні і за першої-ліпшої нагоди небезпечно атакувала. Все, як у старі-добрі, хіба трохи з більш активним тенісом, ніж тоді.

Еліна Світоліна Getty images

Здається, до Рима Світоліна віддала трохи забагато сил та емоцій, тому у столиці Італії хоч і дійшла до чвертьфіналу, але грою вже так не вражала. Лише Коллінз Еліна обіграла впевнено, інші три матчі виявилися важкими. Зрештою, в американки Стернс виявилося більше жаги до перемоги.

Перед Ролан Гаррос Світоліна вирішила взяти невелику перерву на відновлення й знялася зі змагання у Страсбурзі. Логічний крок.

Поглянемо на результати жеребкування. Еліна після вдалого відрізку сезону піднялася на 13 позицію у світовому рейтингу і отримала цей номер посіву в Парижі.

Перші два суперниці для першої ракетки України видаються ідеальними для спокійного входження у турнір. Перше коло – туркеня Зейнеп Сонмез, друге – німкеня Зігмунд або угорка Бондар.

Далі вже буде цікавіше й складніше. Вісімнадцята сіяна хорватка Векич, або – чим чорт не жартує – Каролін Гарсія, яка тільки-но оголосила про майбутнє закінчення кар’єри.

А ось у четвертому колі на Світоліну чекатиме справжнє випробування у вигляді чемпіонки нещодавнього турніру в Римі, Жасмін Паоліні. Італійка набрала чудову форму, і саме вона має стати лакмусовим папірцем готовності Еліни до Ролан Гаррос.

Ми сподіватимемось, що Світоліна стане для Паоліні втіленням "прокляття Риму". Воно означає, що переможець у Римі не може взяти титул у Парижі. Це прокляття вдалося на піку своєї форми подолати Ізі Швьонтек, однак Паоліні, за всієї поваги, далеко до найкращої версії польки.

Марта Костюк

22-річна спортсменка не дуже вдало розпочала сезон-2025 через пошкодження під час підготовки до нього. А в середині квітня під час матчів за збірну України Костюк отримала травму м’язів живота, яка не дозволила виступити у Штутгарті, де минулого року вона дійшла до фіналу.

Тому очікування від виступів Марти на ґрунті були невисокими. І дарма.

В Мадриді Костюк трохи пощастило з першими суперницями, серед яких не було представниць топ-30. Це дало можливість увійти у змагальний тонус і заодно обіграти двох росіянок. У чвертьфіналі Марта зіграла епічний матч проти Сабалєнки, в якому подавала на першу партію, у другій мала подвійний сет-пойнт, і в підсумку таки програла обидві на тай-брейках.

У Римі Костюк виглядала зі старту значно впевненіше, розгромивши сенсацію Маямі філіппінку Еалу та легко обігравши непростих Касаткіну та Фернандес. Проте знову перейшла дорогу Сабалєнка, тепер у четвертому колі. Тут українка подавала на другий сет, безуспішно, як і в Мадриді.

Марта Костюк Getty images

Хороший виступ на "тисячниках" дав Костюк можливість повернутися у тридцятку найкращих і потрапити у посів під 26 номером. Це дасть можливість перші два кола не зустрічатися з елітою світового тенісу. Першою суперницею Марти стане переможниця кваліфікації чешка Сара Бейлек. Другою – румунка Крістіан або австралійка Біррелл. Як і у Світоліної, цілком прийнятний жереб.

А от далі на нашу тенісистку чекатиме чинна чемпіонка Ролан Гаррос Іга Швьонтек. Про польку та її кризу поговоримо нижче, тут відзначимо, що в попередніх трьох очних зустрічах Костюк не мала проти грізної суперниці жодних шансів.

Зараз ситуація може змінитися. Марта в Римі виглядала дуже легкою на ногах у захисті і різноманітною в нападі. Швьонтек переживає далеко не найкращий період своєї кар’єри. Чи вистачить цього для гучної сенсації? Відповідь дасть тільки гра.

Ястремська, Калініна, Соболєва

Давно відомо, що для агресивного тенісу Даяни Ястремської повільне ґрунтове покриття є найбільш незручним. Цього сезону на ньому вона за три турніри виграла лише один матч в основній сітці. У Мадриді з величезними складнощами Ястремська здолала британку Джонс.

Даяна Ястремська Getty images

Не можна сказати, що іншим суперницям Даяна програвала без шансів. Коко Гофф у тій-таки столиці Іспанії вона подарувала «бублика» у першій партії. Проти росіянки Потапової в Римі мала матч-пойнт у другому сеті. Обидва ці матчі Ястремська в підсумку програла.

Починатиме Ролан Гаррос Даяна на 48 місці рейтингу WTA. Без посіву важко було сподіватись на прихильність жереба. Все ж, у першому колі попалася володарка вайлд-кард з Австралії Аява з кінця другої сотні. А далі, скоріш за все, 11 сіяна росіянка Шнайдер. Тут уже буде вкрай важко.

Волею випадку, стартовий матч Ролан Гаррос згадана Шнайдер гратиме проти Анастасії Соболєвої. 21-річна дніпрянка з четвертої спроби таки подолала кваліфікаційний бар’єр турніру Grand Slam і дебютує в основній сітці змагань такого рівня.

Анастасія Соболєва Instagram Анастасії Соболєвої

Знаходячись на 230 сходинці рейтингу, Соболєва у кваліфікації обіграла двох британок, Дарт та Джонс, які стоять вище за неї на сотню з лишком позицій, і впоралася з француженкою Бельгравер. Шкода, що в основі одразу потрапила на суперницю з топ-20, ще й з країни-терориста.

Дуже не хочеться, щоб представниця Росії перемогла двох українок поспіль. Тут ситуація, схожа на contra spem spero.

Ангеліна Калініна через хворобу пропустила турніри в Мадриді та Римі. Останнім її матчем була поразка від Еліни Світоліної у другому колі турніру в Руані. Оцінювати її стан зараз нема жодної можливості. Ґрунт є улюбленим покриттям Ангеліни, а зіграти на ньому їй фактично не довелося.

У першому колі Ролан Гаррос Калініна зустрінеться з колишньою росіянкою, а тепер вірменкою Еліною Аванесян. Далі на переможницю цієї зустрічі, вірогідно, очікуватиме 24 сіяна бельгійка Мертенс.

Якщо не станеться сенсації й Ангеліна не повстане з попелу, мов птах Фенікс, то літо вона зустріне вже у другій сотні рейтингу, адже минулорічні очки за півфінал у Страсбурзі на тижні перед Ролан Гаррос вона не мала можливості захистити.

Варто згадати Юлію Стародубцеву, яка не змогла продовжити традицію минулого сезону вдало проходити всі кваліфікації на мейджори. У фіналі відбіркових змагань вона поступилася майбутній суперниці Костюк, чешці Бейлек. Тепер Юлія очікує на можливі зняття тенісисток до старту Ролан Гаррос, щоб сподіватися за відповідної долі везіння отримати статус «лакі-лузера» і таким чином потрапити в основу.

Юлія Стародубцева Getty images

Переходимо до головних фаворитів.

Аріна Сабалєнка

Перша ракетка світу зараз домінує у жіночому тенісі. Цей факт потрібно визнавати, як би негативно ми не ставилися до улюблениці диктатора Білорусі. Сабалєнка від початку року виграла три турніри, а ще на трьох грала у фіналі, включно з Australian Open. Навіть повільний ґрунт її тепер не лякає, адже білоруска дуже сконцентровано грає на важливих м’ячах. Наприклад, за відсотком відіграних брейк-пойнтів на своїй подачі вона з солідним відривом є найкращою в Турі.

У Римі, щоправда, Сабалєнка програла вже у чвертьфіналі китаянці Чжен Ціньвень. Проте до того вона перемогла в Маямі та Мадриді й явно потребувала трохи часу на відпочинок. Та й "прокляття Риму" не заважатиме.

За сіткою до чвертьфіналу білоруску зупиняти особливо нема кому. На цьому етапі, можливо, спробує повторити свою римську сенсацію Чжен Ціньвень. Минулого сезону Сабалєнка грала у фіналі Ролан Гаррос і матиме непогані шанси як мінімум повторити те досягнення.

Іга Швьонтек

Останніми роками глибоко вкорінилася думка, що на ґрунті головним фаворитом будь-якого турніру має бути саме полька. Минулого сезону вона виграла і Мадрид, і Рим, і Ролан Гаррос. На Відкритому чемпіонаті Франції вона тріумфувала поспіль у 2022-24 рр.

Однак зараз усе йде не за планом польки. Вже майже рік вона не вигравала жодного турніру.

Іга Швьонтек Getty images

На улюбленому покритті цьогоріч у Мадриді Швьонтек розгромно програла Гофф у півфіналі. А в Римі вилетіла взагалі у третьому колі від Коллінз. Якщо у Парижі повториться італійська історія, Іга має шанси за підсумками Ролан Гаррос залишити топ-10 рейтингу. Вона й так уже випала з трійки найкращих вперше за останні три роки.

Щодо сітки, тут є кому зупинити Швьонтек до можливого півфіналу з Сабалєнкою. Сподіваємось на Костюк у третьому колі, а далі є й Альона Остапенко, яка має статистику очних зустрічей з полькою 6:0, і Єлена Рибакіна…

Коко Гофф

Після невиразного старту сезону 21-річна американка несподівано відшукала свою гру на європейському ґрунті. У Мадриді та Римі Гофф доходила до фіналів, демонструючи не завжди стабільний теніс. Парадокс: Коко показала за два турніри найстабільніший результат серед усіх тенісисток світу, а її гру назвати стабільною язик не повернеться.

Були і 0:6 у першій партії від Ястремської в Мадриді, і жахливий за якістю гри нічний півфінал із Чжен Ціньвень в Римі. Обидва ці матчі в підсумку Гофф виграла. Вміння перемагати, коли мало що виходить – показник класної тенісистки. А коли молода американка намацувала свою гру, доходило й до розгрому Швьонтек у півфіналі Мадрида.

Місяць успішних виступів дозволив Гофф піднятися на другу позицію світового рейтингу, що дає можливість уникнути зустрічі з Сабалєнкою аж до фіналу. Фактично, до чвертьфіналу з Медісон Кіз Коко не матиме по-справжньому небезпечних суперниць. Хіба тільки сама комусь програє. Цю можливість не варто недооцінювати.

Жасмін Паоліні

29-річна тенісистка увірвалася в еліту світового тенісу минулого сезону. Довгий час її вважали гравчинею другого ешелону, а у 2024-му вона раптом дійшла до фіналів Ролан Гаррос та Вімблдону.

Початок поточного сезону став для Паоліні безбарвним, але з березня пішов серйозний прогрес. Італійка дісталася до півфіналів у Маямі та Штутгарті, а у столиці своєї країни стала чемпіонкою. Можна, звичайно, казати про певну випадковість титулу. Головні фаворитки в Римі до вирішальних матчів не дійшли, а суперниці по півфіналу та фіналу, американки Стернс і Гофф, були неабияк змучені попередніми марафонськими поєдинками.

Жасмін Паоліні Getty images

Все ж, перемога є перемога, применшувати її цінність не варто. Тим більше, що за характеристиками ґрунтового покриття паризьке є близьким до римського.

За сіткою, в четвертому колі Паоліні "світить" зустріч зі Світоліною, про яку ми вже згадували. Це верхня половина сітки, з виходом у півфіналі на Сабалєнку.

Думка букмекерів

Головною фавориткою Ролан Гаррос вважається Аріна Сабалєнка. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 3,5. Трохи меншими є шанси чинної чемпіонки Іги Швьонтек – 4,0. На третій позиції Коко Гофф – 6,0.

У десятці найвірогідніших претенденток знаходиться Еліна Світоліна з коефіцієнтом 33. Хто ризикне поставити на Марту Костюк, в разі здобуття нею титулу отримає збільшення своєї ставки у 100 разів.

Де дивитися Ролан Гаррос

Офіційним транслятором французького мейджору в Європі є канал Eurosport. Медіасервіс MEGOGO цього року забезпечить український коментар Ролан Гаррос: у перший тиждень – на каналі Eurosport 1, а з другого тижня – на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2.