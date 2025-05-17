Паоліні стала чемпіонкою турніру в Римі

Італійка Жасмін Паоліні (5) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Римі. У вирішальному матчі вона обіграла американку Коко Гофф (3).

Зустріч тривала рівно півтори години і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Вся гра проходила під диктовку італійки, яка заслужено завоювала титул на радість домашньої публіки.

За матч Паоліні не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 7 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Фінал, 17 травня

Жасмін Паоліні (Італія) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:2

Це була четверта зустріч суперниць, італійка зрівняла рахунок, 2:2.

Паоліні здобула третій одиночний титул у кар'єрі й другий рівня WTA 1000, ставши першою італійкою в історії, яка двічі перемагала на "тисячниках". Крім Паоліні, домашній турнір у Римі серед представниць Італії вигравала тільки Рафаелла Реджі у 1985 році.

Нагадаємо, що у чоловічому фіналі 18 травня в Римі зійдуться Карлос Алькарас і Яннік Сіннер.