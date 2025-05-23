Вигравала Підсумковий турнір: ексчетверта ракетка світу оголосила про завершення кар'єри

Ексчетверта ракетка світу, переможниця Підсумкового турніру 2022 в одиночному розряді та дворазова чемпіонка Ролан Гаррос у парному розряді 31-річна француженка Каролін Гарсія оголосила про завершення кар'єри.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

"Любий тенісе, настав час прощатися.

Після 15 років виступів на найвищому рівні і більш ніж 25 років, протягом яких майже кожна секунда мого життя була присвячена тобі, я відчуваю, що готова почати новий етап. Моя тенісна подорож була не завжди простою. З самого дитинства теніс означав для мене щось більше, ніж просто перемоги і поразки. Це була любов або ненависть, радість або злість. І все ж, я глибоко вдячна за цей шлях – за все, що теніс мені дав, за те, якою сильною, пристрасною і працьовитою жінкою він допоміг мені стати. Але тепер настав час рухатися далі. Моє тіло і мої особисті цілі вимагають цього.

Але це ще не кінець. Залишилося кілька турнірів. Перший – вдома, на Ролан Гаррос. Це буде моя 14 поспіль участь... і остання. Тож усім, хто буде поруч у ці тижні: давайте зустрінемося ще раз. Щоб мріяти. І битися разом. Найближчими днями я обов'язково розповім більше про те, що чекає на мене попереду. Але зараз я хочу просто прожити ці останні тижні в турі по-справжньому, повною мірою.

Дякую вам за підтримку. Побачимося на корті", – написала тенісистка.